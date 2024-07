Desde la empresa Norauto han establecido una serie de patrones que pueden garantizar que tu aire acondicionado o climatizador no funciona como debería y que, muy probablemente, debería revisarlo un profesional:

Si tu aire acondicionado o climatizador cumple con algunas de estas características lo más probable es que esté estropeado . Esto sería algo muy peligroso porque en verano es crucial que nuestro aire acondicionado funcione al 100% , porque si no tendremos una serie de problemas que pueden afectarnos.

No obstante, hay veces que no será necesario cargar el aire de nuevo, ya que se puede deber a averías menores como una fuga, suciedad acumulada o a una obstrucción en el filtro. Por ello, no deja de ser recomendable acudir a un taller para que se realice un diagnóstico completo y que los profesionales te digan lo que le pasa al aire o climatizador concretamente.

Así pues, la única forma de asegurarte de que el aire acondicionado o climatizador vuelva a funcionar es cambiar el filtro del habitáculo. De hecho, como indica Xavi Celda, Market Manager Car Repair y Taller de Norauto España, el aire de dentro del coche está unas 5 veces más contaminado que el del exterior. Por eso se vuelve muy necesario controlar que esta herramienta funcione bien.