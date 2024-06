De hecho, la DGT expone algunas recomendaciones sobre esto para una mayor seguridad. Entre ellas, recomiendan evitar, en la medida de lo posible, no conducir en las horas que se alcanzan las temperaturas más altas como entre las 13:00 y las 17:00. Además, es importante descansar cada cierto tiempo.

Zonas del coche como el volante, las marchas, los cinturones o los propios asientos cogen altas temperaturas si están expuestos al sol. Por lo tanto, ya no solo es que se vuelva algo molesto para el conductor, sino que se convierte en algo que afecta a la seguridad vial .

Pese a que cuando hace mucho calor lo más común y lógico es encender a tope el aire acondicionado , la realidad es que esto consume mucha energía del coche. Además, existen otros métodos y trucos más efectivos que no consumen dinero ni demasiado esfuerzo.

Así pues, reducirás bastante la temperatura del coche y te ahorrarás dinero en combustible, ya que el aire acondicionado consume entre 0,2 y 1 litro de gasolina por cada 100 kilómetros. Con los precios del combustible en continuo aumento, es un truco efectivo para no gastar demasiado.

No obstante, existen otros métodos que te ayudarán en esta labor. El más simple es el de poner parasoles, ya que estos mismos repelen bien el calor y no cuesta demasiado colocarlos. Sin embargo, es crucial ponerlos en todas las zonas del coche, ya que, por norma general, los conductores solo lo ponen adelante. Con eso solo conseguirás repeler el sol que venga de delante, pero no del resto.