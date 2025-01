Para empezar, la Dirección General de Tráfico destaca que lo peligroso de conducir con niebla no solo es la poca visibilidad de la vía, sino que se suma también la humedad . En este sentido, obviado por muchos conductores en bastantes ocasiones, el asfalto puede resbalar más de la cuenta y disminuir la adherencia.

Sin embargo, la DGT recuerda que cuando se sale del tramo estas mismas se deben apagar , ya que sino te enfrentarás a una dura multa por no usar de forma correcta estas luces . También ponen énfasis en no usar, bajo ningún concepto, las luces largas , ya que rebotan y pueden deslumbrar a los demás conductores.

Por último, la DGT recomienda conducir despacio en estas situaciones para estar a salvo en todo momento y sin realizar frenazos bruscos. En este último apartado, la DGT pone énfasis en que si se tiene que frenar sea con antelación, suave y progresivamente.

La niebla no es un temporal sencillo para conducir, ya que la visibilidad baja a niveles muy peligrosos. Sin embargo, eso no significa que con las recomendaciones pertinentes no se pueda circular. Ante todo, calma y prevención cuando hay una densa niebla.