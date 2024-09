En las últimas semanas se ha ido corriendo la voz de que España tendría una nueva velocidad máxima de 140 km/h, algo que carece de veracidad. De hecho, la tónica más común en nuestro país es que las velocidades se reduzcan, no que aumenten.

Así pues, la respuesta a si en España se aumentará la velocidad máxima es un claro no. Por ahora, en un corto y medio plazo, no entra en los planes de la DGT y no hay especial interés en ni comprobar la viabilidad de esto.