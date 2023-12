En enero el frío comienza a tomar protagonismo, algo que se deja notar especialmente cada mañana cuando entramos en nuestro vehículo después de estar toda la noche a la intemperie o en los gélidos garajes. Lo ideal sería llegar y que estuviese ya caliente, pero a no ser que tengas un modelo con programación a distancia de la temperatura va a ser complicado. Así que sigue estos cinco consejos para utilizar de forma correcta y eficiente la calefacción del coche .

La calefacción de los coches con motor de combustión está estrechamente ligada a éste, por lo que si no está caliente, difícilmente podremos caldear el habitáculo. Por eso no sirve de nada entrar en el coche de buena mañana y poner a tope la calefacción, ya que el sistema suministra el calor que genera el propulsor. Si el motor no tiene la temperatura idónea, por las toberas de la ventilación tan sólo saldrá aire frío.

Por eso lo que debemos hacer es encender el coche y recorrer unos cuantos kilómetros hasta que veamos que la aguja de la temperatura alcanza al menos un cuarto del indicador. En este momento ya podemos encender levemente la ventilación, ya que si lo abrimos al máximo saldrá aire templado en vez de una suave brisa caliente. Para poder ponerlo al máximo y que por las toberas salga aire caliente deberá estar casi a la mitad del indicador de temperatura del motor.