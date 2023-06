Si tienes un coche desde hace mucho tiempo, lo lógico es que ya sepas en qué lado está el tapón de la gasolina. Pero si te acabas de comprar uno, o eres de los que cambia habitualmente de vehículo, seguro que más de una vez te ha tocado cambiar el coche de surtidor cuando has ido a la gasolinera, porque el tapón estaba en el otro lado. Con este truco sabrás siempre en qué lado está el depósito de gasolina sin bajarte del coche.

Aunque no lo creas, prácticamente todos los coches (incluidos algunos eléctricos), tienen un lugar donde indican de forma sencilla dónde está la toma para echar combustible o recargar el vehículo de energía. Está a simple vista y en un lugar donde seguro que has mirado cientos de veces, pero nunca te has percatado de que esa señal estaba ahí.