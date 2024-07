La realidad es que Google Maps no ofrece rutas cortas , sino más bien las vías más rápidas. Por lo tanto, dicha app no mide realmente la distancia de las rutas, sino la situación del tráfico .

Por ejemplo, si cada vez que has usado la aplicación has marcado siempre que no quieres ir por peajes, en futuros viajes calculará esto automáticamente. Por ello, remarcamos que siempre es aconsejable analizar las rutas que ofrece y no quedarnos solo con la que menos tarda.

De hecho, en más de una ocasión la diferencia de tiempo entre varias rutas será de apenas unos minutos y puede ser que prefieras recorrer menos kilómetros. Así pues, quédate con la ruta que tenga un punto medio entre distancia en kilómetros y minutos de llegada.