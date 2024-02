No obstante y como es lógico, estos servicios de motocicletas de alquiler tienen una normativa que sus usuarios deben respetar , y si no la conoces a continuación te contaremos cuáles son las claves que debes tener en cuenta y que pueden afectarte, como la edad mínima para conducir una de ellas.

Seguro que si vives cerca de una ciudad grande has visto en más de una ocasión una moto de alquiler o incluso has tenido la oportunidad de subirte a una. Lo cierto es que los servicios de “motosharing” son muy populares -sobre todo entre los más jóvenes- y se ofrecen como una gran alternativa a los vehículos particulares , especialmente en las ciudades en que el tráfico es denso .

La provincia de nuestro país que cuenta con más motos es Barcelona , con un 17% del total , seguida de Madrid , con alrededor del 11%. Muchos conductores tratan de mantener su motocicleta a punto y la revisan con cierta frecuencia, pero hay otras muchas personas que no se preocupan nada por el estado de su vehículo. Si es tu caso debes tener cuidado, pues no cuidar la moto correctamente podría hacer que sufrieras pronto una avería .

A través de una aplicación que descargas en tu teléfono móvil deberás registrarte como usuario, introduciendo -entre otros datos- tu carnet de conducir y una tarjeta bancaria con la que pagar los trayectos que realices. Una vez la compañía compruebe la veracidad de tus datos (no suelen tardar demasiado y a veces hasta lo hacen en el momento) podrás utilizar estas motos sin problema.

Probablemente ya conozcas cómo funcionan este tipo de servicios , pues la mayoría de las personas están ya familiarizadas con ellos . Sin embargo, para quien no lo sepa, se trata de un servicio de alquiler muy sencillo :

Una vez estés en la moto escogida, sólo tendrás que activarla desde la app , colocarte el casco, y ponerte en marcha hacia donde quieras. El proceso una vez llegues a tu destino es similar, señalando en la app que has terminado el trayecto y dejando la moto aparcada en un lugar en el que se pueda (a veces te pedirán una foto del lugar en que aparcas para ver que no incumples las normas ). El pago se realiza automáticamente cuando terminas el trayecto en tu aplicación.

Como te decíamos antes, las compañías exigen una serie de requisitos a los usuarios, y entre ellos un escaneo del carnet de conducir, que por supuesto debe estar en vigor. Existen dos tipos de motocicletas de alquiler: las equivalentes a 50cc (matrícula amarilla) y las equivalentes a los 125cc (matrícula blanca).

No debes preocuparte, pues la propia aplicación al leer tu carnet te ofrecerá únicamente las motocicletas que te permita conducir el permiso que tengas. Para poder llevar cualquiera de estas motos deberás estar en posesión del permiso AM, A1 o B, pero lo que es seguro es que deberás tener como mínimo 18 años, independientemente del carnet que tengas. No obstante, las motocicletas más grandes (equivalentes a 125cc) sólo pueden ser conducidas por quienes tengan el permiso A1 o 3 años de antigüedad del permiso B.