De hecho, el colaborador de La Revuelta , Grison, contó durante el último programa que la misma Guardia Civil le ha interpuesto una multa por esta misma razón. Dicha infracción no es barata y, además, te puede complicar otras muchas situaciones en carretera .

Grison sacó el tema en el famoso programa de La 1 y lo que más puede sorprender es la cifra que deberá pagar el colaborador. Pese a que se trata de una historia graciosa, la realidad es que Grison no está solo en esta sanción .

La historia de Grison es sencilla, ya que la Guardia Civil le dio el alto , comprobaron que no tenía un seguro en vigor y le pusieron la respectiva multa.

Además, no solo es que circular sin seguro es sancionable, sino que en otros contextos te puede venir muy mal no tenerlo. Por ejemplo, si no tienes un seguro en vigor y cometes un accidente de tráfico el CCS (Consorcio de Compensación de Seguros) se hace cargo de los daños.

Sin embargo, este mismo estamento puede llegar a reclamar la indemnización. Es más, si un coche sin seguro comete un accidente de tráfico el propietario del vehículo debe asumir todos los costes, desde los daños al otro vehículo y las lesiones. En definitiva, una cuantía que puede ser un verdadero dolor para el bolsillo.