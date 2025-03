Dicha técnica que viene desde Italia, pero que se está empezando a usar en España, tiene un funcionamiento sencillo. Esto es un enorme problema para los agentes de tráfico y la misma DGT, porque hace que sea difícil de detectar a simple vista.

La técnica italiana se basa en colocar pegatinas de la misma forma que los números o letras de la matrícula y pegarlas justo encima. Estos adhesivos tienen una característica especial: son imperceptibles a la luz de los radares. Es decir, desaparecen ante el reflejo de la luz que emite la foto del radar.

Por lo tanto, mientras se conduce no se diferencia esa pegatina, a no ser que un agente lo examine detenidamente en persona. Es por ello que se trata de una técnica muy peligrosa en la carretera, porque los infractores pueden campar a sus anchas sin ser sancionados al no poder identificar el vehículo.