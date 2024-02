Según la normativa de la DGT, nadie puede viajar en los asientos delanteros de un vehículo hasta que no supere los 135 centímetros de altura, aunque se recomienda que sea cuando se superan los 150 centímetros.. El motivo principal es que las medidas de seguridad -como los cinturones y los reposacabezas- no están pensadas para personas que no lleguen a esa estatura mínima. No obstante, existen algunas excepciones en las que los más pequeños pueden viajar en los asientos delanteros: