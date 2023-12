El intermitente, según explica la DGT es solo una declaración de intenciones . A la hora de conducir has de tener en cuenta que usarlo no te da ninguna prioridad sobre el resto de vehículos , sino que simplemente te estás limitando a señalizar para que los demás sepan la maniobra que estás a punto de llevar a cabo.

Para aquellos conductores que, aún con todo esto, decidan que los intermitentes no van con su estilo de conducción, te recordamos que no señalizar las maniobras supone una multa de 200 euros, y eso no es todo, porque no hacer uso de ellos con la suficiente antelación también puede ser multado con 80 euros.

A continuación te recordamos las situaciones en que el uso del intermitente es imprescindible para evitar cualquier tipo de accidente: