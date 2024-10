¿Cuándo se hará efectiva la nueva tasa de alcohol de 0,2 g/l en los controles?

Debemos destacar que este tipo de cambios no son algo sencillo de realizar , ya que hay que cambiar o modificar el artículo del Reglamento General de Circulación en el que se estipula la tasa de alcoholemia.

Por lo tanto, el cambio no será efectivo el día de mañana, sino que todavía tocará esperar un tiempo. De hecho, no hay una fecha exacta para que esta nueva tasa entre vigor, pero hasta bastante entrado el año 2025 no llegará.

Hasta que no exista un consenso entre las fuerzas parlamentarias o, de otra forma, se haga un Decreto ley extraordinario por parte del Gobierno, esta tasa no será efectivo. Como dice el refranero español: “las cosas de palacio van despacio”, ya que modificar estas leyes conlleva un proceso burocrático extenso.