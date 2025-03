Toda esa comida que llega a los supermercados no sería posible sin un camionero que la transporte por carretera . Sin embargo, cada vez son menos los que deciden ejercer esta profesión, pese a que la demanda es grande y es posible encontrar trabajo rápidamente. De hecho, los jóvenes se interesan poco por este ‘mundillo’ , ya que, como recoge Confederación Española de Transporte de Mercancías , más del 70% de los camioneros superan los 50 años .

Para empezar, necesitarás la obtención de otro permiso de conducir, porque el B no te valdrá. En este caso, necesitarás el carnet tipo C, el cual permite conducir vehículos que pesen más de 3.500 kg y no ocupen más de ocho pasajeros, incluyendo al conductor.

Para obtener el permiso tipo C deberás cumplir con lo siguiente: