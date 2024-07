Desde el inicio de este año 2024 la DGT ha tenido intenciones de seguir reduciendo lo máximo posible los accidentes en carretera. Desde advertir de que la velocidad máxima no aumentará , hasta normativas y señales nuevas .

Todo esto ayudará a la DGT a encontrar ciertas tendencias en los accidentes de tráfico y tomar medidas contra ellos. No obstante, pese a que es como una caja negra , esta será mucho más pequeña, del tamaño de un teléfono móvil, e irá bajo el asiento del piloto .

Los conductores no podrán ser sancionados, ya que se trata de una medida impuesta desde la Unión Europea para coches nuevos vendidos desde julio. En todo caso, los fabricantes serán los que sí se enfrenten a multas, pero no los conductores.

En el único caso que podrás recibir una sanción es si al pasar la ITV se descubre que se ha manipulado el sistema para que no funcione o desactivarlo. Además, cabe recalcar que la DGT simplemente se ha encargado de divulgar la información que llega de la UE, por lo que no te obligan a llevarla, a no ser que el coche sea nuevo desde julio de 2024.