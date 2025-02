Recibir el carnet de conducir físico es un proceso muy esperado para los nuevos conductores, después de tanto esfuerzo por obtener su licencia. Además, cuando necesitas un duplicado o una renovación la espera puede jugar malas pasadas.

Por lo tanto, la DGT tiene estipulados unos plazos de entrega para que recibas tu carnet de conducir de forma estandarizada. Sin embargo, aunque no te llegue el carnet de conducir físico eso no significa que no vayas a poder circular, pues te harán entrega de una provisional.