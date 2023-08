Sin embargo, no debes cometer el error de usar gafas que no apruebe la propia DGT, ya que puedes ser multado por ello además de llegar a ser perjudicial para tu visión a medio y largo plazo .

A la hora de conducir este verano, la DGT hace una serie de recomendaciones para que saques el mayor partido posible a tus vacaciones de verano y que tus viajes puedan ser llevados de una manera segura.

En verano debes tener en cuenta también que las horas que pases al volante (si sales a una hora normal y no viajas de noche) estarán marcadas por el calor y la luz del sol, quienes no te darán tregua. Se recomienda a los conductores no conducir ni durante la salida ni la puesta de sol, pues la visibilidad es mucho menor y es más posible que aparezca la fatiga.