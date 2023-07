Evita que te roben el coche este verano con estos sencillos trucos

En vacaciones es muy común que se produzcan robos en los domicilios , ya que son muchas las personas que se desplazan a sus segundas viviendas y dejan su lugar de residencia habitual vacío, momento que aprovechan los ladrones para actuar . Pero esto no ocurre únicamente con las viviendas , sino que los coches y otros vehículos sufren muchos más robos.

Durante el verano, es más normal que tu vehículo quede aparcado en zonas no tan habituales , y debes tener en cuenta que los ladrones no descansan y que puedes ser el próximo objetivo de cara a un robo .

Este verano es posible que dejes tu vehículo aparcado en tu lugar de residencia habitual si vas a realizar un viaje con la familia o amigos y no eres tú quien tiene que conducir, o que, en caso de llevar tu coche para el viaje, lo aparques en un lugar que no conoces por completo y en el que tu coche puede peligrar si no estás atento.

Por ello, a continuación te daremos una serie de trucos para que tengas en cuenta estas vacaciones y puedas así dejar tu coche aparcado sin tener que pensar en si puede pasarle algo, ya que el verano está para desconectar y no para añadirte preocupaciones.