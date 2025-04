Si buscas una ruta más extensa y con paisajes espectaculares , la Autovía del Cantábrico (A-8) es tu aliada. Recorre el litoral norte desde el País Vasco hasta Galicia, atravesando Cantabria y Asturias. En este itinerario no pueden faltar paradas como San Vicente de la Barquera , Santillana del Mar, Comillas, Luarca o Ribadeo.

Para un toque más medieval, visita Begur, y si lo tuyo son las playas con aire salvaje, no te pierdas Tossa de Mar. Además, la gastronomía mediterránea se saborea aquí como en ningún otro sitio, con pescados, mariscos y arroces que son pura delicia. Y sí, muchas calas son nudistas, así que no digas que no te avisamos...