Independientemente de las drogas “duras” que puedan consumir muchos ciudadanos que se ponen al volante, no debes quitarle importancia a otras sustancias con las que estamos más familiarizados como el alcohol o incluso los medicamentos. Por lo general, no debes conducir si tomas algún tipo de medicamento y nunca si has consumido alcohol.

En cuanto a las drogas, según los datos que proporciona el Gobierno, las más consumidas por los conductores españoles son el cannabis, la cocaína, la anfetamina y los opiáceos. El Gobierno explica que casi la mitad de conductores fallecidos en accidentes de tráfico había consumido alcohol y drogas, por lo que es un tema que debes tomarte más que en serio cuando vayas a coger el coche.