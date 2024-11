Al igual que el calor extremo puede perjudicar gravemente a los vehículos , el frío es igual de peligroso . Así pues, conocer los puntos claves del coche es muy importante ahora que todavía no he llegado del todo esta estación.

Poco a poco el otoño se va acabando y el invierno se acerca o como dirían en una serie de reputación mundial: “Winter is coming”. Por ello, es realmente importante saber cómo preparar tu coche para esta estación del año .

Por lo tanto, lo más recomendable durante estas semanas es estar muy pendiente del nivel energético de nuestra batería y si hay algo que no cuadra del todo, lo mejor será sustituirla. Si este elemento falla podrías quedarte tirado en el peor momento y aumentando significativamente el peligro en carretera .

Tampoco debemos olvidar que si tus faros no funcionan como deberían te pueden multar con hasta 200 euros . Así pues, lo mejor es comprobar que todo este sistema esté bien y acudir al taller ante el mínimo gesto defectuoso .

No te quedes con la concepción de que el climatizador solo sirve para mantener una temperatura estable en el interior del vehículo. Su utilidad va más allá, porque este elemento también consigue que los cristales no se empañen y no perdamos visibilidad.