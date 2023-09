La semana pasada gran parte del país se enfrentó a una DANA que dejó imágenes catastróficas en muchos territorios. Las fuertes lluvias, acompañadas de granizo , dejaron a su paso graves inundaciones e innumerables daños de los que todavía cientos de familias no se han recuperado. Además, las bolas de hielo que cayeron durante horas destrozaron muchos coches que estaban aparcados en la calle. No obstante, al igual que existen soluciones para reparar los arañazos de la carrocería o la pintura dañada por el sol, también hay remedios para reparar las abolladuras de la carrocería provocadas por el granizo .

Eso sí, ten en cuenta que para que un varillero pueda hacer su trabajo en condiciones, la zona afectada no debe presentar daños en la pintura, la chapa no debe tener pliegues y las abolladuras no deben ser muy grandes . En caso contrario, te tocará acudir directamente a un chapista.

Fijar un precio exacto de reparación es imposible. Sin embargo, para que te hagas una idea, si acudes a un varillero, el precio suele rondar entre los 300 y los 1.000 euros, en función del tiempo y el trabajo que le cueste acabar con la reparación. No obstante, si ves que las abolladuras de tu coche son pequeñas y no muy profundas, puedes optar por intentar quitarlas tú mismo con la ayuda de una ventosa o un kit de reparación, cuyo precio se sitúa entre los 10 y 20 euros. Eso sí, recuerda que no es tan fácil como parece y que el resultado final no lucirá como el de un profesional.