El Tribunal Europeo carga contra la DGT por su reparto de cursos de recuperación de puntos del carnet

En su comunicado, el TJUE no descarta que “pueda demostrarse que una división del territorio en un mayor número de zonas geográficas que las cinco fijadas contribuiría a facilitar la prestación de los servicios”, y que “por lo tanto, la división territorial y el límite cuantitativo impuestos no parecen necesarios para llevar a cabo la tarea de que se trata en condiciones económicamente viables. No obstante, corresponde al Tribunal Supremo examinar y tener en cuenta el alcance exacto de las obligaciones de servicio público impuestas, en su caso, a los concesionarios de los cursos y considerar si un régimen menos restrictivo podría impedir que el servicio público en cuestión se ofreciera en condiciones económicamente viables”.

La Administración General del Estado y la CNAE recurrieron ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional, prolongando hasta la actualidad este modelo controvertido y que ahora reprueba el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Para Ramón Ledesma, consejero asesor de Pons Mobility: “Como todo proyecto, público o privado, hay una fase de puesta en marcha y una fase de mantenimiento. En el caso de los Cursos de Recuperación de Puntos del Permiso de Conducir se decidió que en un primer momento se implantara por un mecanismo de concesión administrativa pero llegados a la fase de mantenimiento, por diferentes circunstancias, no se hizo bien. En 2018, la Audiencia Nacional ya dejó claro que el sistema no era válido, pero sin embargo se decidió seguir alargando la agonía de algo que estaba claro que había que cambiar. Lo que hace ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es decirle al Tribunal Supremo que definitivamente ahora hay que pasar a otro modelo, en línea con lo que ya falló la Audiencia Nacional hace casi 5 años. Solo queda, por tanto, que el Tribunal Supremo atienda todo el historial y procedamos. Como país, tuvimos una oportunidad en la reforma de la Ley de Tráfico de 2021 pero decidimos como país no hacer nada y alargar un ‘chicle jurídico’ que no da más de sí”.