Aunque suelen estar más activos en los periodos vacacionales, los ladrones no descansan en ninguna época del año, por lo que siempre debes estar alerta para no llevarte un disgusto. Aunque en muchas ocasiones pienses que es casi imposible que te roben el coche, lo cierto es que los ladrones no paran de innovar creando nuevas formas de hacerse con tu vehículo. Te contamos una de las últimas a continuación, no sin antes repasar algunas de las más comunes: