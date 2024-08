Se tratan de dos señales que son muy parecidas y suelen causar problemas a los conductores , ya que ambos pictogramas son casi iguales con leves diferencias. El principal truco para diferenciar estas dos está en el dibujo , ya que en la R105 el borde es más negro y ancho que en la R114. Además, de por sí no son el mismo vehículo , pero es cierto que de lejos puedes llegar a equivocarte.

No obstante, otro truco para diferenciarlas son los colores, ya que en la S-19 el autobús es de color negro y en la S-51 este vehículo es blanco. También otro elemento clave para distinguirlas está en ese característico cuadrado blanco que envuelve al autobús en la S-19.

Son literalmente la misma señal de tráfico, pero con la única diferencia de los números. La señal R308 es ampliamente reconocida por todos los conductores, ya que es bastante común encontrarla por las vías españolas e indica que está prohibido estacionar.

Sin embargo, sus variantes C y D dejan de ser la misma señal y hay que tener cuidado si te las encuentras. En el caso de la R308c los números reflejan que no se puede estacionar durante la primera quincena, mientras que en la R308d no se puede hacer durante la segunda quincena.

De lejos puede ser difícil distinguir esos números dentro de la señal, pero es clave, ya que por no diferenciar las señales podrías estar perdiendo un lugar para aparcar el vehículo.