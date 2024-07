Es normal que cuando vas en un autobús o autocar te entre la duda de si debes ponerte o no el cinturón. De hecho, desde el año 2007 es obligatorio que todos los autobuses y autocares cuenten con cinturones instalados.

Por eso aún todavía puedes ver algunos que no los tienen, ya que antes no era obligatorio. No obstante, se instalaron en aquellos que hacían rutas largas o interurbanos, ya que los urbanos no cuentan con cinturones.