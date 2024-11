En el coche siempre se deben llevar algunos objetos que son obligatorios por ley como la rueda de repuesto o kit de reparación, chaleco reflectante o la V16, ya que el triángulo dejó de serlo . Sin embargo, entre todos ellos hay uno que no muchos saben si deben o no llevarlo en su interior como es el caso del botiquín de emergencias o primero auxilios .

Un botiquín puede ser totalmente útil en muchas situaciones, no solo en caso de tener un accidente. Por ello, es normal que muchos conductores se pregunten si la ley obliga a llevar uno en el vehículo.

Así pues, en el caso de España no es obligatorio, pero en otros países de Europa como Austria o Bélgica sí que lo ven un objeto totalmente necesario. No obstante, aunque no te obliguen a llevarlo, los agentes de policía aseguran que nunca viene mal tener uno y es hasta recomendable llevarlo.