De hecho, el ibuprofeno es un medicamento con el que podrías dar positivo. Cuantas veces este fármaco nos habrá salvado de mil y una situaciones. Sin embargo, no es especialmente recomendable si vas a coger el coche.

Además, ya no solo es que puedas dar un falso positivo , sino que entre sus efectos secundarios destacan el sueño y mala visión, entre otros. Por ello, pese a que te ayuden a evitar otros problemas de salud, la realidad es que también suponen un riesgo si conduces .

Pese a que no hayas consumido estupefacientes como tal, la verdad es que puedes recibir una sanción si no tienes la prescripción médica. Es decir, si no llevas encima este papel del doctor, en el cual se detalla la composición y por qué estás tomando el fármaco, te enfrentas a una multa.

Estas sanciones son realmente severas y podrían multarte con hasta 1.000 euros y la retirada de 6 puntos, por lo que no es poca broma. Además, si has cometido una acción temeraria, podrías ir a la cárcel entre tres y doce meses.