Esta es la multa por ir más de cinco personas en un coche

¿Alguna vez has viajado con seis o más personas en un coche de cinco plazas? Seguro que has vivido esta situación en algún momento de tu vida, especialmente de pequeño. No obstante, ahora que te toca conducir, debes saber a lo que te enfrentas si superas el número de plazas homologadas de tu vehículo. Y es que además de poner en riesgo tu seguridad y la del resto de ocupantes del coche, en caso de sufrir un accidente tendrás grandes problemas con tu seguro. Y por si esto fuera poco, si te pillan los agentes de tráfico te enfrentarás a una dura sanción económica y a la retirada de puntos de tu permiso de conducir.

Ya lo dice claro el artículo 9 del Reglamento General de Circulación: “El número de personas transportadas en un vehículo no podrá ser superior al de las plazas que tenga autorizadas (...) sin que, en ningún caso, pueda sobrepasarse, entre viajeros y equipaje, la masa máxima autorizada para el vehículo”. Dicho esto, en un vehículo de cinco plazas homologadas, únicamente pueden viajar cuatro pasajeros más el conductor.

Pero, ¿por qué se limitan las plazas? Esta limitación se debe a cuestiones de seguridad, ya que cada persona que viaja en un vehículo debe llevar puesto el cinturón de seguridad o el Sistema de Retención Infantil (SRI), si se trata de niños. Si superas la cifra homologada por el fabricante, los ocupantes extra del vehículo viajarán sin ninguna medida de seguridad y correrán un mayor riesgo en caso de accidente. Pero esto no es todo, ya que viajar sobrepasando el número de plazas del coche también resta visibilidad al conductor y hace que el coche sea más “torpe” al tener que soportar más peso.