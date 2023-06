Pese a ello, los finlandeses prefieren utilizarlo de otro modo. Su extraordinario sentido del respeto , hace que no quieran chocar con otros usuarios, de modo que todos se dedican a dar vueltas sobre un eje central como si circulasen por una rotonda infinita . Tras avisar por la megafonía de la atracción que está prohibido chocar, como ya indican los carteles del recinto, los coches se ponen en marcha. Lo hacen de forma pausada, y con una sincronización perfecta para ni si quiera tocar a otros coches. En caso de cometer un error y colisionar con otro carrito, piden disculpas y siguen dando vueltas con una inexplicable sonrisa en el rostro.

Pero esta no es la única curiosidad relacionada con los coches en Fibnlandia. En el país nórdico, las multas de tráfico se pagan en función del poder adquisitivo del infractor . De modo que un rico pagará mucho más por saltarse un semáforo , que si lo hace una persona con menos recursos económicos.

La verdad es que no entendemos cómo se pueden divertir de este modo . Pagar para dar vueltas a una rotonda, está muy lejos de lo que en el resto del mundo se entiende por diversión. De hecho, si los primeros coches de choque se hubiesen montado en Finlandia, jamás hubiesen triunfado a nivel mundial como lo han hecho.

Uno de los casos más conocidos es el del CEO de Nokia, que tuvo que pagar 116.000 euros por superar los límites de velocidad por tan sólo 25km/h, ya que en vez de ir a 50 km/h, iba a 75 km/h. Esta se convirtió en la multa más cara del país.

Otra curiosidad es que en Finlandia hay más saunas que coches. La sauna es toda una tradición en este país, y no hay casa que se precie en la que no exista. En cambio, existe una gran tradición y cultura por el uso del transporte público, principalmente en las grandes ciudades, por lo que tener un vehículo propio no es algo tan necesario.