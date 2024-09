La explicación sencilla a esta pregunta del test es que no se puede adelantar cuando no haya buena visibilidad , a menos que los carriles de ambos sentidos estén claramente separados y la maniobra se pueda hacer sin entrar en el carril del sentido contrario.

Cuando el alumno ve esta señal, entiende de primeras que no se puede girar a la izquierda, pero no se da cuenta de que también está prohibido hacer un cambio de sentido. Esta pregunta se responde incorrectamente porque no considera ambas prohibiciones o porque no te sueles acordar y el instinto te dice que solo es la izquierda. Por eso, siempre que veas esta señal, recuerda que prohíbe dos cosas: girar a la izquierda y cambiar de sentido.