Pese a que ya lleva dos años instalado, es normal que muchos no sepan de la existencia de este peaje. De hecho, es posible que hasta más de alguno se lo haya saltado sin saberlo. En estos casos en los que no estés registrado, te llegará una carta para que abones lo correspondiente con los pasos a seguir para pagar.

Así pues, si decides no abonar el costo del peaje, te enfrentarás a multas que van desde los 100 hasta los 150 euros. Por lo tanto, si te lo has saltado y no lo sabías, la multa no llegará directamente a tu casa.