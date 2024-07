Los coches que no usan la llave para abrirlo de manera directa, sino que lo hacen a distancia, son perfectos para esta supuesta Game Boy . Así pues, este dispositivo no deja de ser un replicador de ondas para captar la que emiten tus llaves y así abrir el coche sin problemas .

Sin embargo, no debe cundir mucho el pánico, ya que no se trata de una herramienta barata, ni mucho menos. Su precio en los mercados de Internet está entre los 14.700 y los 27.000 euros, por lo que no cualquier persona se lo puede permitir.

Por ello, esta Game Boy, que solo tiene de esta mítica videoconsola la carcasa, no está muy extendida entre los ladrones, pero es una herramienta que existe y de la que debes tener precaución.