Con la bajada de temperaturas que ha tenido lugar en los últimos días y las heladas que están sufriendo los vehículos que duermen en la calle por las noches, es probable que más de uno no consiga arrancar por las mañanas cuando tiene intención de ir a trabajar. Si es tu caso, a continuación te traemos algunos trucos para que esto no te pase durante el invierno.

Sin duda, la mejor recomendación que podemos darte para que tu vehículo no sufra durante el invierno es que consigas una plaza de garaje, ya que no solo evitará las bajas temperaturas sino que no tendrás que rascar el hielo del parabrisas por las mañanas. Sin embargo, como no todo el mundo se lo puede permitir o no está dispuesto a pagar por ello, hay otros consejos que puedes tener en cuenta.

En primer lugar, y si estamos hablando de una motocicleta, lo mejor es que antes de irte a dormir la cubras con una funda, si tienes, para evitar que el hielo la cubra por completo. Si hablamos de un coche, puedes poner una cortina de ducha vieja, un trozo de tela o una esterilla en el parabrisas para conseguir que no se congelen.