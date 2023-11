Una de las cosas que más gusta a los conductores españoles es modificar algunas partes del coche para cambiar su apariencia. Sin embargo, a veces estas modificaciones salen más caras de lo que crees, porque la Guardia Civil no las considera legales o porque no pasan la ITV al no estar permitidas u homologadas.

Algunas de las modificaciones más comunes y básicas en coches son el cambio de llantas, la altura del vehículo o el tintado de las lunas, pero también hay muchos conductores a los que les gusta modificar las luces. Sin embargo ¿está permitido? A continuación te contamos todo lo que debes saber.