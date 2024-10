Una de las cosas más frustrantes de conducir son los atascos . Tras un duro día de trabajo y volver en coche a casa, te topas con un tráfico intenso que no parece tener fin. Pese al enfado que puedes obtener en estos momentos, existen una serie de consejos o estrategias que te permitirán sortear esta situación .

Sabemos que es lo que siempre se dice, pero eso no quita que sea un gran consejo . El tráfico puede ser estresante, pero es importante mantener la calma para evitar tomar decisiones apresuradas . Además, todo depende de cómo aceptes las cosas y en lugar de irritarte, intenta verlo como una pausa inevitable en tu día .

Algunos atascos son grandes y es posible que tengas que esperar mucho tiempo. Intenta usar todo ese tiempo a tu favor como escuchar un podcast o algún audiolibro . También es aconsejable hacer llamadas , ya sean por trabajo o para llamar a algún amigo que te haga más amena la espera. Los manos libres son perfectos para estas situaciones, porque no te distraerás y aprovecharás el tiempo.

Si el atasco es grande y no te vas a mover durante un tiempo, lo más aconsejable es apagar por completo el coche , así no gastarás gasolina ni la batería por estar parado en medio del tráfico. Además, si avanzas lentamente, trata de mantener una velocidad constante y evitar aceleraciones bruscas, ya que así es como más gasolina gastarás.

De hecho, cambiar de carril con frecuencia puede generar más estrés y no acelerar significativamente tu llegada. Así pues, mantente en el carril en el que te encuentras y sé paciente .

Una de las teorías e hipótesis que más circulan entre los conductores es ir cambiando de carril ya que así avanzas más rápido . Sin embargo, muchos estudios ya han asegurado que si haces esto la situación no cambia en absoluto.

Además, en el caso de que no haya otra alternativa y debas mantenerte en el atasco, usa ese tiempo para mirar otros caminos que te ayudarán en futuras ocasiones .

Algunos conductores se preguntan si es una obligación activar las luces ‘warnings’ en un atasco, pero no supone ninguna sanción hacerlo. En el Código de Circulación aparece el uso de estas luces cuando el vehículo está totalmente detenido, pero no durante la deceleración, así que no estás obligado a activarlas en el atasco.