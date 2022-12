Estos son los 10 países con la gasolina más barata y más cara del mundo

Llenar un depósito de gasolina de 55 litros en Venezuela cuesta aproximadamente 82 céntimos, mientras que en Hong Kong costaría 156 euros. Y es que estamos hablando de los países donde el carburante es más barato y más caro en todo el mundo, respectivamente.

El litro de gasolina en Venezuela, según la página web Global Petro Prices, cuesta tan sólo 0,015 euros. Un coste irrisorio que hace que llenar el depósito de combustible no suponga un problema. O al menos así debería ser si no fuese por la precaria situación económica del país. Esta región apenas tiene dinero para alimentos y medicinas, pero en cambio el petróleo es uno de sus principales recursos naturales, por lo que es lógico que apenas cobren por él a sus ciudadanos. Por no hablar de que si los precios se equiparasen a los de Europa, prácticamente se paralizaría el país ya que muy pocos podrían echar combustibles a sus vehículos.