La gasolina y el diésel bajan sus precios de cara al Puente de Diciembre

Aunque sigue siendo alto, el precio de la gasolina y del diésel continúa a la baja y se aleja cada vez más de la barrera psicológica de los dos euros. Sin duda una buena noticia de cara al Puente de Diciembre, donde la DGT espera más de 13,5 millones de desplazamientos por carretera. No puede decir lo mismo el Gas Natural Licuado (GNC), que no sólo no estabiliza sus precios, sino que se han incrementado en las últimas horas una media de 5 céntimos.

El precio medio de los carburantes en España marcó un descenso aproximado del 3% en la última semana. Más concretamente la gasolina lleva dos semanas consecutivas rebajando su precio, para situarse ahora mismo en 1,73 euros el litro, mientras que el diésel encadena tres semanas de descenso, para situarse en 1,82 euros por litro.