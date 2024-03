La Inspección Técnica de Vehículos o ITV es muchas veces un problema para los conductores que no cuidan sus vehículos a menudo. Se trata de una simple revisión en la que los técnicos se aseguran de que todo en el vehículo funciona como debe, pero en muchas ocasiones pequeños fallos pueden hacer que no la pases y como consecuencia no puedas circular por la vía pública a menos que quieras recibir una multa.

Sin embargo, otro de los motivos que llevan a esta multa es tener la ITV caducada, y es que muchas personas desconocen cuándo tienen que pasarla. A continuación te contaremos cuáles son los distintos plazos de cada vehículo para pasar la ITV.