Desde ANESDOR (Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas) consideran esta medida como algo inaceptable, ya que en el propio documento de la Generalitat se recoge lo siguiente:

“Promoción de la limitación paulatina de la motocicleta de combustión. Paralelamente a la implementación de restricciones graduales de circulación de motocicletas de combustión con etiquetas ambientales B y C, se establecerá un programa de transición industrial para promover la producción, distribución y reparación de motocicletas eléctricas”.

Es decir, sería una medida bastante restrictiva para las motos, porque muchas de las que se venden en la actualidad tienen la etiqueta C de la DGT. Esto se debe porque, a diferencia de los coches, no existen muchas motos con el distintivo ECO, porque no hay modelos híbridos ni propulsados a gas, ya que no tendría mucho sentido a niveles tecnológicos.

De hecho, desde ANESDOR destacan que las motos actuales con Euro5+, que son las que se comercializan ahora, tienen emisiones inferiores a los coches ECO. Por lo tanto, les parece una medida muy poco acertada, sobre todo, porque las motos en sí mismas tienen mayores ventajas en términos de movilidad.