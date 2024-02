Aunque no nos demos cuenta, al aparcar muchas veces cometemos errores que pueden dañar nuestro vehículo más de lo que nos gustaría en diferentes aspectos. Hace unos días te enseñábamos el truco para que no hicieras ningún rasguño a tus llantas al aparcar, pero existen otros elementos que también pueden sufrir y que no te gustaría nada que se rompiesen.

La International Drivers Association ha querido hacer un pequeño recordatorio de algunas conductas que pueden hacer que tu coche se rompa, y en el día de hoy te las traemos para que las evites y cuides a tu coche, haciendo que dure lo máximo posible.