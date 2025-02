Esta infracción no es tan sencilla como parece, ya que la propia DGT informa que quedarse sin puntos en el carnet de conducir no impide de forma directa circular, pero tiene su trampa. Es de vital importancia que conozcas estos procedimientos en el caso de que ye hayas quedado sin puntos.

No obstante, también podrías ser sancionado con trabajos comunitarios entre 31 y 90 días o, incluso, con penas de cárcel desde los 3 a 6 meses. Todo esto dependerá del contexto de la infracción, pero está claro que lo mejor sería no conducir si no tienes puntos .

Sin embargo, quedarte sin puntos no significa que automáticamente dejes de circular. Primero, la DGT envía una notificación en la que te avisa de la conocida como ‘pérdida de vigencia’ y tendrás 10 días desde que la recibes para mostrar alegaciones. Hasta que no recibas una respuesta podrás seguir conduciendo, pero una vez te llegue ya nadie te salvará. De esta forma, lo más recomendable es llevar consigo una copia del recurso que has realizado, así no te multarán.

Por último, ¿qué se debe hacer para recuperar los puntos del carnet de conducir? Ante esta duda, la DGT expone una serie de soluciones. La más clásica es la de asistir a cursos de Sensibilización y Reeducación Vial, aunque también puedes esperar simplemente a recuperar la licencia, que suele ser de 6 meses y de 3 en el caso de conductor profesional.