Los atascos son uno de los mayores problemas a los que hay que enfrentarse en verano a la hora de irnos de vacaciones. Suponen un gran estrés para los conductores y además son peligrosos debido a la gran afluencia de vehículos.

Si eres de aquellos que trata de evitar los atascos a toda costa, has de saber que la DGT ha hecho públicos una serie de trucos para no verte involucrado en retenciones. Si no consigues evitar el atasco, es recomendable que seas paciente y trates de mantener la distancia de seguridad con el resto de vehículos.