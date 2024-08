La Guardia Civil avisa: estos llaveros están prohibidos y pueden causar multas de hasta 30.000 euros

Otro que también se ha detectado es uno en forma de bellota, la cual en su interior esconde una pequeña cuchilla. Sin embargo, que el tamaño no te engañe, ya que, de igual manera, puede ser un arma letal y suponer graves riesgos para todas las personas.

Por ello, ante la enorme tendencia de usar llaveros que parecen objetos cotidianos, pero que en realidad son armas, la Guardia Civil ha ido informando por las redes sociales de su prohibición absoluta. De hecho, cualquier arma que llevemos oculta nos puede suponer una multa de 30.000 euros.

Además, pese a que solo hayamos remarcado unos pocos ejemplos, todos aquellos llaveros que escondan un arma serán requisados y son los que están prohibidos. Así pues, si no quieres llevarte una multa, revisa que el llavero que acabas de comprar por Internet no esconde nada raro, ya que puede suceder que no sepas las intenciones verdaderas de ese llavero.