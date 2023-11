Es habitual que en las carreteras te encuentres con los Agentes de Tráfico dirigiendo la circulación en algún momento o realizando controles rutinarios, por lo que te dejamos a continuación los principales gestos que suele utilizar la Guardia Civil en la carretera y que no estará de más que conozcas.

Aunque hayas podido escucharlo por ahí, la falta de AdBlue no va a provocar en tu vehículo ningún tipo de avería, pero eso no significa que no debas tener siempre este líquido en unos niveles correctos en tu vehículo.

Lo cierto es que, además de que circular sin AdBlue si tu vehículo lo requiere es ilegal y puede desembocar en una multa, son muchos los diésel que pueden sufrir problemas al arrancar al quedarse el depósito vacío, por lo que es posible que no pudieras arrancar tu coche hasta que repostases AdBlue.