Los ciclistas son uno de los vehículos no propulsados por motor que más se pueden encontrar en las carreteras de España. Aunque la gran mayoría conoce la normativa de tráfico y cumple con la ley aún hay muchos que no respetan las imposiciones de la DGT. Si eres de los que no se preocupa lo más mínimo por las normas cuando va en bici, debes tener cuidado con esta multa de 200 euros que pueden ponerte.