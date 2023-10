Independientemente de la multa, circular a más velocidad de la que estipula la vía es peligroso para ti y para el resto de conductores que hay en la carretera. Si las sanciones no son suficiente motivo para ti como para que dejes de correr con tu vehículo, hazlo por el bienestar de los demás y para evitar males mayores.

Aunque probablemente ya lo sabías gracias a la insistencia de la DGT y de la Guardia Civil durante los últimos años, hablar por el móvil mientras conduces está prohibido. Sin embargo, sujetar con la mano un dispositivo de telefonía móvil mientras se conduce también supone una multa, en concreto de 200 euros y 6 puntos del carné, ya que la nueva reglamentación lo considera una infracción “grave”.

Pero esto no queda ahí, y es que tampoco se puede usar el móvil u otros dispositivos aunque no los tengas en la mano, ya que está sancionado con 200 euros de multa y la retirada de 3 puntos del carné de conducir. En resumen, cuando conduces no debes tener ninguna distracción cerca.