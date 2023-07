La multa que puede ponerte la Guardia Civil si no llevas gafas o lentillas mientras conduces

Para todo conductor es esencial mantener la atención en la carretera a la hora de realizar un trayecto, pero si hay algo más importante que la atención, es la visión. Si te dispones a conducir un vehículo has de tener en cuenta que ver bien es uno de los factores esenciales. No se trata únicamente de situar los espejos de tu coche correctamente o tener los cristales lo suficientemente limpios, sino que si necesitas algún tipo de ayuda visual como gafas o lentillas debes usarlos siempre que vayas a ponerte al volante, y es que en caso de no hacerlo, puedes ser sancionado por la Guardia Civil.