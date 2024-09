Aunque pases la Inspección Técnica de Vehículos, eso no significa que no te puedan multar. Puede ser que tu vehículo esté perfectamente en orden y haya pasado el examen sin problemas, pero debes estar atento para que luego no te multen.

Debemos recordar que es obligatorio poner la pegatina de la ITV y si la Guardia Civil te para sin ella puesta, te pueden llegar a multar. De hecho, tampoco es nada aconsejable tener muchas puestas, algo que la gente suele hacer por pereza de quitarlas o, simplemente, por colección.