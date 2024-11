El mundo de la carretera no se podría entender sin las señales de tráfico , ya que no solo te avisa de la velocidad, sino de ciertos peligros en carretera. Por ello, estos distintivos son realmente necesarios e importantes para los conductores.

Por lo tanto, no sería especialmente raro que llegara a España por lo comentado anteriormente. Además, tampoco sería una señalización rompedora o que cambiara el tráfico, ya que haría que fuera más fácil reconocer que el carril donde está pintado es VAO.

De hecho, uno de los principales objetivos de la UE en términos de conducción o circulación es la de unificar señales en todos los países, sobre todo aquellas vinculadas a la electrificación o nuevas formas de movilidad.

En este sentido, los carriles de uso compartido serían una gran solución para muchos problemas: los atascos, contaminación, economía... Por esta razón, Pere Navarro ya propuso que los ciudadanos empezaran a compartir coches para mejorar la situación de los atascos en las grandes ciudades.

No obstante, que no cunda el pánico, ya que otras innovaciones francesas no terminaron llegando pese a ese deseo de la UE. Por ejemplo, las señales con borde verde que se volvieron tan populares la DGT ya aseguró que no tenía previsto incluirlas.